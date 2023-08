information fournie par So Foot • 06/08/2023 à 19:02

Cristiano Ronaldo et Seko Fofana guident Al-Nassr

SUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!

Cristiano Ronaldo a montré la voie à Al-Nassr ce dimanche face au Raja Casablanca en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions (1-3). Le Portugais a ouvert le score d’une frappe sèche au ras du poteau (19 e ). Son troisième but dans la compétition puisqu’il avait déjà scoré contre Monastir et Zamalek lors de la phase de poules. Sultan Al-Ghanam a fait le break d’une belle demi-volée (29 e ) et Seko Fofana a ouvert son compteur d’une tête bien smashée (38 e ). Al-Nassr a maintenant rendez-vous avec les Egyptiens d’Al-Shorta en demies mercredi.…

QB pour SOFOOT.com