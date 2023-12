information fournie par So Foot • 08/12/2023 à 20:59

Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs en Saudi Pro League

SUUUUUUUUUUU !!!!!

Muet lors du choc contre Al-Hilal et mis au repos mardi en Ligue des champions asiatique, Cristiano Ronaldo a repris sa routine vendredi face à Al Riyadh (4-1). Trouvé par Sadio Mané dans la surface, CR7 a ouvert le score du bout du pied (31 e ). Son 16 e but en 15 matchs de Saudi Pro League cette saison, et son 30 e pion au total dans le championnat saoudien. Il y a ajouté une délicieuse passe décisive en levant tranquillement le ballon pour qu’Otavio le catapulte au fond de la tête (45 e +3).…

QB pour SOFOOT.com