Crise en Guadeloupe : les touristes commencent à revoir leur plan

"On voit les premiers signaux d’annulation" des voyages en Guadeloupe, confirme Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’État chargé du Tourisme, au Parisien , estimant que "ce n’était pas une bonne nouvelle pour le tourisme dans les Antilles françaises".

Un immeuble incendié à Pointe-à-Pitre, le 21 novembre 2021. ( AFP / LARA BALAIS )

"Nous avons beaucoup hésité, mais ce qui nous a décidés à annuler, c’est l’absence de libre circulation, le stress de la situation, le risque d’être de nouveau bloqués sur l'île, avec des conséquences sur notre travail". Face à la "crise très explosive" en Guadeloupe , en proie à une contestation sociale liée à l'obligation vaccinale contre le Covid-19, Germain et sa compagne ont décidé d'annuler leurs vacances sur l'"île papillon", qui devaient débuter lundi 22 novembre, rapporte Le Parisien . En effet, face aux violences et pillages, un couvre-feu a été rétabli de 18h à 5h du matin, alors que celui lié au Covid-19, jusqu'à 22h, avait été levé le 15 novembre.

Le couple est loin d'être le seul à prendre cette décision, souligne le quotidien. Si Air France ne donne pas de chiffres précis, la compagnie aérienne note "un ralentissement des réservations de l’Hexagone vers la Guadeloupe et des clients qui décident d’avancer la date de leur billet dans le sens inverse."

"On voit les premiers signaux d’annulation. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le tourisme dans les Antilles françaises" , concède de son côté Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, rappelant qu'elles elles avaient souffert, y compris cet été avec les fermetures administratives, et elles avaient la cote pour Noël et le début d’année." Les Antilles françaises ont en effet particulièrement souffert de la quatrième vague de Covid-19 cet été et avaient dû réimposer un confinement.

Jean-Baptiste Lemoyne recommande aux touristes d'attendre encore avant d'annuler leurs projets. "Depuis ces 18 mois de Covid, les agences ont mis en place des conditions d’annulation et de report assez flexibles. Les clients peuvent se permettre d’attendre d’être un peu plus proches du départ pour prendre leur décision" , estime-t-il. Le ministre porte "beaucoup d’espoir dans le dialogue qui s’instaure avec les élus", espère que l’on pourra "rassurer rapidement car il y a beaucoup d’offres concurrentes dans la même zone".

Dans les Antilles, le tourisme est l'un des piliers de l'économie , avec l'agriculture, la pêche et l'agroalimentaire, et représente en moyenne 10 % du produit intérieur brut. En 2019, avant la crise du Covid-19, la Guadeloupe avait accueilli près de 800.000 touristes, dont 90 % d’hexagonaux, qui avaient dépensé sur place 800 millions d’euros.