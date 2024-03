Crise de l'immobilier: Vonovia subit une perte de 6,8 milliards d'euros

( AFP / INA FASSBENDER )

Le numéro un allemand de l'immobilier Vonovia a annoncé jeudi soir une perte de près de 6,8 milliards d'euros en 2023, en raison des dévaluations importantes de son portefeuille immobilier, dans le contexte de la crise du secteur.

Comme ses concurrents européens, il subit la baisse des prix de l'immobilier due à la hausse des taux d'intérêts et aux difficultés d'accès au crédit pour les acquéreurs, ainsi que la hausse des coûts de la construction, qui plombent l'immobilier depuis plus d'un an.

Le groupe, propriétaire d'un parc immobilier de près de 550.000 logements en Europe pour une valeur marchande de 83,9 milliards d'euros, a subi une baisse de la valeur de ce portefeuille, de 6,6% au premier trimestre, puis de 4,2% au second trimestre, "en raison de l'évolution de l'environnement de marché et des ventes", explique Vonovia dans un communiqué.

Ces chiffres succèdent à une perte bien moins lourde de 700 millions d'euros en 2022.

"Dans une année marquée par les crises mondiales, nous avons réussi à actionner le levier et à passer de la croissance à la discipline du capital", a déclaré Rolf Buch, président du directoire de Vonovia, cité dans le communiqué.

"Nous avons été l'un des premiers à réagir à la hausse spectaculaire des taux d'intérêt - et nous serons l'un des premiers à revenir à notre trajectoire habituelle", a-t-il assuré.

Son concurrent allemand LEG a lui enregistré une perte de 1,6 milliard d'euros en 2023.

Cette situation sur le marché de l'immobilier "révèle à quel point les prix de l'immobilier ont été gonflés pendant la phase de taux d'intérêt bas et le sont peut-être encore", selon Jurgen Molnar, analyste de marché chez RoboMarkets.

"Le point culminant de la crise de l'immobilier résidentiel est probablement passé", a toutefois indiqué la banque LBBW dans une note.

En revanche, "le climat des affaires [analysé par l'institut allemand IFO] pour la construction résidentielle poursuit sa tendance à la baisse et atteint en février un nouveau plus bas historique à -61,0 points", a-t-elle ajouté.

Vonovia a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, et vise 3 milliards d'euros pour 2024.

Vendredi peu après 11H30 GMT, le titre Vonovia coté au Dax perdait 6,26% à la Bourse de Francfort.