Crise de l'immobilier : les réservations de logements neufs ont poursuivi leur chute fin 2023

Le repli concerne aussi bien les appartements, avec 14.332 logements réservés (-8,2% au quatrième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent) que les maisons avec 743 habitations (-20,9%).

C'est une baisse continue depuis sept trimestres. Les réservations de logements neufs par des particuliers auprès des promoteurs immobiliers ont poursuivi leur chute au 4e trimestre 2023, enregistrant une baisse de 33,9% sur un an, selon les statistiques du ministère de la Transition écologique publiées ce vendredi 16 février.

Le nombre de réservations s'est établi à 15.075 (-8,9% par rapport au trimestre précédent), dans un contexte économique très défavorable à la construction neuve. Le repli concerne aussi bien les appartements, avec 14.332 logements réservés (-8,2% par rapport au trimestre précédent) que les maisons avec 743 habitations (-20,9%). Les grands bassins de populations sont les plus touchés par cette baisse généralisée du marché de l'immobilier neuf.

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a découpé le pays en zones "plus ou moins tendues sur le marché du logement neuf". Les zones A-Abis et B1 (soit Paris, une grande partie de l'Île-de-France, la Côte d'Azur, la zone frontalière avec la Suisse et les agglomérations de plus de 250.000 habitants) sont toutes concernées par le repli. Si ces zones concentrent la majorité des réservations (respectivement 47,6% et 39%), la baisse par rapport au trimestre précédent y est particulièrement marquée : -8% pour la zone A-Abis et -13,1% pour la zone B1 par rapport au 3e trimestre 2023. Le recul concerne dans une moindre mesure la zone C (toutes les communes de moins de 50.000 habitants), à -3,2%. En revanche, la zone B2 (les agglomérations entre 50.000 et 250.000 habitants) connait une légère augmentation de 5,8% des réservations sur le trimestre.

La mise en vente des nouveaux logements est aussi frappée par une forte baisse, à -13,3% au 4e trimestre par rapport au trimestre précédent. En un an, le secteur a connu un repli de 45,5%. Le seul domaine à connaître une hausse sur la période est la mise en vente de maisons individuelles, avec 1.155 logements au 4e trimestre 2023, soit 28,2% de plus qu'au trimestre précédent. C'est la première augmentation depuis un an dans ce secteur spécifique.