Covid - Jean-Luc Reitzer : « Ma famille politique n'en aurait sûrement pas fait autant »

D'abord, le Samu a pris son appel à la légère. Lorsqu'un médecin de la petite ville d'Altkirch, bourgade dont il a été le maire durant 34 années, l'envoie finalement d'urgence à l'hôpital pour passer une radio pulmonaire, il est plongé dès le lendemain dans un coma, pour une durée d'un mois. Un calvaire qu'il n'imaginait pas traverser, au moins autant que l'épreuve à laquelle le pays a dû faire face.

Tout au long de l'entretien, il file la métaphore de la réanimation, de la convalescence. Comme si la France et lui avaient traversé la même chose, une crise sanitaire inattendue. Député depuis 1988, il semble que son lien à la nation soit encore plus fort qu'il ne le pensait. Conscient d'être le premier élu du Palais-Bourbon à avoir contracté le virus, il s'en donne à cœur joie pour décrier les insuffisances des ARS pendant la crise, porté par sa soudaine légitimité symbolique. On est début juillet, une semaine avant le discours de politique générale de Jean Castex à l'Assemblée nationale (qui lance cette « révolution » de la décentralisation en France), et il appelle déjà à renforcer les pouvoirs des élus locaux face à l'administration. Sa rentrée de septembre est amorcée : le député veut une réforme digne de celle portée par le président de Gaulle en 1969. Il souhaite que l'on fasse « confiance aux élus du terrain », pour que le couple « maire-préfet », qui a fait ses preuves durant la crise du

