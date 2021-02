Covid : 50 000 cas quotidiens au printemps, une nouvelle vague inéluctable ?

Il y a encore quelques semaines, l'optimisme était de mise : l'épidémie de coronavirus repartait à la baisse et Emmanuel Macron décidait de ne pas reconfiner une troisième fois le pays. Mais à l'orée du mois de mars, l'équation semble avoir changé. La courbe de contaminations a repris son ascension dès la mi-février, avec une augmentation de 8 % des cas la semaine du 15 au 21 février.

Ces derniers jours, la France a même franchi le cap symbolique des 30 000 cas par jour, qui n'avait plus été atteint depuis novembre. Si bien que la menace d'une troisième vague se concrétise petit à petit. Et que le nombre quotidien de contaminations pourrait bientôt flirter avec les 50 000.

« Tout ça commence à peser » : les Niçois résignés face au confinementEn fait, « la courbe s'est décalée dans le temps, mais on retrouve toujours la même », analysent Philippe Amouyel et Luc Dauchet, professeur et maître de conférences en santé publique au CHU du Lille, pour Le Journal du dimanche. Les deux hommes l'admettent : ils n'ont « pas bien compris pourquoi ça a baissé » début février. Mais finalement, ce phénomène ressemble à celui du mois de septembre avant la deuxième vague : « une baisse puis une augmentation ».

La souche originelle quasiment remplacée par les variants au printemps ?

Sauf que cette fois donc, la France pourrait enregistrer pas moins de 50 000 nouveaux cas quotidiens de

