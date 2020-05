Covid-19 : une facture déjà salée pour les collectivités

Les représentants des collectivités locales demandent à Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, une compensation à la chute de leurs recettes. © LUDOVIC MARIN / AFP

Des transports quasi à l'arrêt, des équipements fermés, des droits de mutation et des impôts en chute libre... La crise du Covid 19 entraînera-t-elle la faillite des collectivités territoriales ? On n'en est pas là même si le confinement a entraîné une chute de leurs recettes, qui devrait s'amplifier avec la crise économique. Dans ce domaine, les chiffrages varient entre 5 milliards d'euros de pertes et 14 milliards pour 2020 et 2021.

Lors de la présentation du deuxième projet de loi de finances rectificative devant l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, l'avait noté : « Le prochain texte budgétaire que le gouvernement vous soumettra contiendra très certainement des dispositions relatives aux collectivités, car certaines recettes ont déjà commencé de baisser. Les principales difficultés, cependant, surviendront en 2021 du fait de la baisse de la TVA, des droits de mutation et, sans doute, des impôts de production, voire du versement mobilité, qui affectera un certain nombre de budgets annexes. »

Bataille de chiffres

La première évaluation du manque à gagner pour les collectivités locales remonte au 27 mars. Elle a été faite par la commission des Finances du Sénat : « La perte de recettes des collectivités territoriales cumulée en 2020

