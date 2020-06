Covid-19 : un vaccin français testé sur l'homme à partir de juillet

Une équipe de chercheurs français est sur le point de lancer les premiers essais cliniques sur leur projet de vaccin, développé en partenariat avec le groupe MSD. Ces travaux devraient donner un sacré coup de pouce à la lutte contre le coronavirus. Christophe d'Enfert, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, à l'origine de ce projet, revient pour Le Point sur cette formidable avancée.

Le Point : Où en est le projet de vaccin MV-Sars-CoV-2 que développent vos équipes ?

Christophe d'Enfert : Les tests sur les animaux que nous avons réalisés tout au long du printemps nous ont permis de sélectionner un candidat-vaccin dont nous savons qu'il permet la production d'anticorps neutralisants capables de bloquer le Sars-CoV-2 in vitro. Nous nous apprêtons à le tester, courant juillet, sur 90 volontaires en France et en Belgique. Cette première phase clinique permettra à la fois d'évaluer son innocuité sur l'être humain et sa capacité à induire une réponse immunitaire.

S'agit-il du projet de vaccin dont vous nous parliez lors de votre dernière interview au Point ?

Oui. Nous y utilisons une souche atténuée du virus de la rougeole, normalement utilisée pour la vaccination contre la rougeole, et dont le patrimoine génétique a été modifié pour qu'il produise la protéine

