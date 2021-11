Covid-19 : quels sont les pays européens qui ont le plus dépensé en matière de santé ?

Selon Eurostat, en Europe, c’est l’Allemagne qui a consacré le budget le plus important aux prestations de protection sociale en matière de "maladie et soins de santé" en 2020, devant la France et la Belgique.

En 2020, les dépenses de santé ont augmenté dans tous les pays de l'Union européenne par rapport à 2019, à l'exception de la Pologne. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Alors que l'Europe fait face à une nouvelle vague de Covid-19, Eurostat, l’institution chargée des statistiques au niveau européen, dévoile mardi 23 novembre les chiffres des dépenses de protection sociale en matière de "maladie et de soins de santé" dans l'Union européenne en 2020. Premier constat, les dépenses ont augmenté dans tous les États-membres par rapport à 2019, à l'exception de la Pologne.

La hausse des dépenses a néanmoins été relativement contenue, car si la pandémie a entraîné d’importants surcoûts dans le secteur hospitalier, la consommation des soins a en revanche nettement diminué à cause des confinements. Cette augmentation générale s'explique donc plus par la chute du PIB de chaque pays que par une flambée des dépenses.

Quoiqu'il en soit, l'Allemagne est le pays qui a le plus dépensé avec 374 milliards d'euros consacrés aux "maladies et soins de santé" (34,8% des dépenses de protection sociale), soit 11,2% du PIB et 4.497,5 euros par habitant, en hausse de 4,5% entre 2019 et 2020.

La France est à la deuxième place avec 227,5 milliards d’euros de dépenses (28% des dépenses de protection sociale), soit 3.377 euros par habitant et 10% du PIB (contre 9% en 2019). La Belgique complète le top 3 avec 39,7 milliards d’euros de dépenses de santé (28% des dépenses de protection sociale), soit 3.443 euros par habitant et 8,8% du PIB.

Suivent la Slovénie (8,5% du PIB), l'Autriche (8,4%), la Croatie (8,1%), la Suède (8,1%), l'Italie (7,5%), la République Tchèque (7,4%), le Portugal (7,2%), le Danemark (7%), Chypre (6,8%), Malte (6,5%), l'Irlande (5,9%), la Bulgarie (5,7%), la Hongrie (5,7%), la Lituanie (5,2%), la Lettonie (5,2%), l'Estonie (5,1), et enfin la Pologne avec 24,9 milliards d’euros de dépenses de santé, qui représentent 4,8% du PIB, soit 1.413,6 euros par habitant.

En revanche, si l'on s'intéresse au rapport entre l’ensemble des prestations de protection sociale (santé, vieillesse, famille, chômage, logement…) et la richesse nationale, la France est toujours première en 2020 avec 813,9 milliards d’euros de dépenses (35,7% du PIB, 12.079 euros par habitant) .

Suivent l'Autriche, où le poids de la protection sociale représente 33,8% du PIB, soit 14.236 euros par habitant, l'Italie (33,4% du PIB, 9288 euros par habitant) et l’Allemagne (32,3% du PIB, 12923,4 euros par habitant).

Mais c’est à Malte (+28%), en Irlande (+21%) et à Chypre (+18%) que les dépenses de protection sociale ont le plus progressé en 2020, alors qu'en France comme en Allemagne, elles ont augmenté de "seulement" 7%.