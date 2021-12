Covid-19 : près d'un million de tests quotidiens la semaine de noël

La remontée des chiffres de l'épidémie a aussi été due aux tests massifs effectués par les Français avant les fêtes.

Les Français ont massivement répondu à l'appel du gouvernement à se faire tester avant les rassemblements familiaux. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Plus de 6,8 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, un "nouveau record" dû "essentiellement" aux 16-65 ans, selon des chiffres publiés jeudi 30 décembre par le ministère de la Santé.

Des jouets par milliers, et des tests par millions. La semaine de Noël a été marquée par une nouvelle hausse de 9% du nombre de tests PCR et antigéniques: près de 6,85 millions au total, avec un pic inédit à 1,55 million le 23 décembre, "record de volume quotidien" juste avant le réveillon, précise la Drees (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) dans un communiqué.

Vacances scolaires oblige, le dépistage a chuté de 40% chez les 0-15 ans, mais cette baisse a été plus que compensée par un bond de 20% à 30% dans toutes les autres classes d'âges, "essentiellement" les jeunes et les adultes de 16 à 65 ans, qui ont effectué les trois quarts des tests entre le 20 et le 26 décembre.

Tests gratuits pour les vaccinés

Le ministre de la Santé, Olivier Véran , a mentionné mercredi un chiffre encore supérieur, de 7,3 millions de tests PCR et antigéniques sur la même période, dont "seuls 500.000 n'ont pas été remboursés" par l'Assurance maladie car "ils correspondaient à des personnes non vaccinées, non cas contact (et) non symptomatiques avec ordonnance".

En ajoutant les six millions d'autotests réalisés "sur les jours qui ont précédé Noël", le volume global "est monté en réalité à plus de 13 millions de tests pratiqués par les Français", a-t-il souligné.

Une demande massive qui a justifié, selon lui, l'autorisation accordée mardi à la grande distribution de vendre des autotests jusqu'au 31 janvier, au grand dam des pharmaciens.