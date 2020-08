Malgré un élargissement du port du masque obligatoire dans certains lieux de Paris, le département, comme celui des Bouches-du-Rhône, a été placé en zone active du virus, d'après un décret paru au Journal officiel vendredi 14 août, rapporte Le Figaro.

Mercredi, sur France 2, Olivier Véran avait évoqué cette possibilité, indiquant que Paris et Marseille pourraient passer « dans les prochaines heures ou jours en zone de circulation active du virus ». Le ministre de la Santé avait précisé que « les préfets pourr[aient] être amenés si la situation épidémique l'exige à prendre de nouvelles mesures comme des modulations d'ouverture de certains lieux ».

2 669 nouveaux cas en 24 heures

Les indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 en France « continuent de se dégrader », alertait, jeudi, la Direction générale de la santé (DGS), avec un nombre de nouveaux cas confirmés qui « augmente régulièrement ». Sur les dernières 24 heures, 2 669 nouveaux cas ont été détectés (contre 2 524 mercredi), notait la DGS dans son point quotidien. Et l'augmentation des cas, entre le 3 et le 9 août, « est plus importante chez les 15-44 ans (+ 46 %) » en métropole, relevait l'instance dans son point hebdomadaire diffusé également ce jeudi.

La DGS soulignait encore un « nombre de personnes hospitalisées en augmentation depuis trois semaines notamment chez les moins de 40 ans » en

