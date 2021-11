Covid-19 : "On ne peut pas écarter un reconfinement", estime le professeur Fontanet

Si la France a résisté plus longtemps à la cinquème vague de Covid-19 que ses voisins, grâce à un meilleur taux de vaccination et aux mesures barrière, "cela n’a pas suffi", constate le membre du Conseil scientifique dans Le Parisien .

Arnaud Fontanet, le 25 novembre 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La cinquième vague de Covid-19 pourrait faire beaucoup de dégâts en Europe, a de nouveau alerté l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mardi 23 novembre, estimant qu'elle pourrait faire 700.000 morts supplémentaires sur le Vieux continent . "Elle nous cueille par surprise. Nous sommes très étonnés par la brutalité de cette vague" , reconnaît mercredi 24 novembre dans Le Parisien le professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, chargé de conseiller le gouvernement durant cette crise.

Face à cette nouvelle flambée des cas, l'Autriche a décidé de reconfiner toute sa population et de rendre la vaccination obligatoire, une première en Europe, tandis que l'Allemagne a durci les restrictions pour les non-vaccinés. Et si la France a résisté plus longtemps, grâce à un meilleur taux de vaccination et aux mesures barrière, "cela n'a pas suffi" , estime le professeur de l'Institut Pasteur.

30.000 nouveaux cas

En effet, le nombre de cas quotidien de Covid-19 (calculé en moyenne sur 7 jours) a doublé en neuf jours, passant de 10.000 le 14 novembre à 20.000 mardi. Les cas confirmés lors des dernières 24 heures se montaient mardi soir à 30.454 , au plus haut depuis le 11 août. Autre indicateur de la reprise épidémique: les classes fermées. Il y en a actuellement 6.000, contre 4.000 vendredi dernier.

Pour l'heure, l'hôpital reste préservé d'un afflux massif de patients, ce que les autorités attribuent à la vaccination. Mais les chiffres commencent à monter : il y avait mardi 8.300 malades du Covid hospitalisés en France, dont 1.400 en soins critiques, contre 6.800 et 1.100 deux semaines auparavant.

"Rien ne peut être exclu"

Pour endiguer cette flambée des cas, de nouvelles mesures pourraient être annoncées mercredi à l’issue du Conseil de défense, comme l’élargissement de la troisième dose aux plus de 40 ans . Un reconfinement ou la mise en place d'un couvre-feu ne sont pas d'actualité, assure le ministère de la Santé, mais jusqu'à quand ? " Dire qu’on écarte, par principe, le confinement, serait faire preuve de légèreté, voire d’inconscience face à l’avenir de l’épidémie" , reconnaît-on au ministère.

"Compte tenu de ce qui se passe chez nos voisins proches, on ne peut pas l’écarter", assure égalemen Arnaud Fontanet. "Rien ne peut être exclu", insiste également Gilles Pialoux, le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital parisien Tenon.

Selon ce dernier, pour enrayer cette cinquième vague, il faut tout de suite renouer avec les gestes barrière, éviter les bises et les poignées de main, "arrêter de tergiverser sur le rappel pour tous" et mieux tester les petits. "Je pense que les enfants et les non-vaccinés vont être les principaux vecteurs de cette épidémie" , estime-t-il, alors qu'il reste plus de 6 millions de Français éligibles qui ne sont pas encore vaccinés, auxquels il faut ajouter les 10 millions d'enfants de moins de 12 ans pas vaccinés.

"Il est important de renforcer les mesures pour ne pas saturer les services de soins intensifs, acquiesce Arnaud Fontanet. C’est notre crainte actuelle."