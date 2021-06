Covid-19 : Olivier Véran "demande à la Cnil" d'autoriser la diffusion de listes de patients non-vaccinés aux médecins généralistes

Objectif : leur permettre d'inciter ces patients à se faire vacciner.

Le ministre de la Santé Olivier Véran. ( AFP / GAIZKA IROZ )

Alors que le variant Delta du coronavirus, plus contagieux, progresse en France, atteignant désormais "20% des nouveaux diagnostics", quand il n'en représentait que 9 à 10% il y a une semaine, le gouvernement multiplie les appels à la vaccination. Il souhaite également pouvoir transmettre aux médecins généralistes la liste de leurs patients vaccinés afin que les praticiens puissent contacter ceux qui ne le sont pas pour les y inciter. Mais cette diffusion, réclamée par les professionnels de santé libéraux, nécessite le feu vert de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) qui tarde à se prononcer.

" Je souhaite ardemment, je demande à la Cnil de me laisser la possibilité d'envoyer aux médecins généralistes la liste de leurs patients qui ont été vaccinés de manière à ce qu'ils puissent mobiliser ceux qui ne l'ont pas été ", a donc appelé le ministre de la Santé Olivier Véran, mardi 29 juin sur franceinfo . "Je remercie les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les kiné, tout le monde, je sais qu'ils passent du temps, qu'ils mobilisent beaucoup d'énergie pour aller convaincre. Mais les Français leur font confiance, ce sont des acteurs clés dans cette campagne de vaccination", a souligné Olivier Véran.

Le ministre a assuré que la Cnil allait rendre un avis favorable jeudi. Si la Commission accède à cette demande des soignants et du ministère, la demande devra ensuite être examiné par le Conseil d'Etat.

"Imaginons qu'on ait une montée de cas à la rentrée, les Français ne comprendraient pas qu'on soit amenés à se reposer la question de fermer les commerces, restaurants, etc", parce qu'une partie des Français ne seraient pas vaccinés , a-t-il insisté, rappelant que face au variant Delta, la barrière de la vaccination est efficace.

" Si on est tous vaccinés, ça ne voudra pas dire zéro circulation du virus, mais ça voudra dire zéro impact sanitaire, social et éducatif " puisqu'"avec le vaccin, on a 94/95% de réduction des hospitalisations et formes sévères" et une baisse des formes asymptomatiques, a rappelé le ministre, alors que les personnes non-vaccinées, elles, sont "particulièrement exposées face à un variant particulièrement contagieux".

Lundi soir, 33,5 millions de personnes avaient reçu au moins une injection, soit près de la moitié de la population totale et 21,7 millions avaient un schéma vaccinal complet, ce qui représente près d'un tiers de la population totale.