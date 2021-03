Covid-19 : les variants qui circulent le plus dans votre département

Le Covid-19, bientôt éliminé du territoire français ? La souche classique, en tout cas, suit ce chemin. En à peine trois semaines, sa proportion parmi les tests PCR criblés - pour rechercher un variant - a été divisée par deux. Seuls 22,1 % des cas détectés entre le 27 février et le 5 mars étaient dus à cette souche classique, selon les données publiées par Santé publique France. Deux semaines plus tôt, du 12 au 18 février, elle représentait encore 40,4 % des cas.

Mais le Covid-19 continue pourtant sa progression sur le territoire, car ce sont des variants qui prennent le relais. Ces données sont obtenues par le criblage des tests PCR positifs, permettant d'estimer la proportion totale de chaque variant sur le territoire - environ un test positif sur deux est criblé parmi les PCR et antigéniques.

De nouveaux variants ?

Le variant britannique - 20I/501Y.V1 (UK) - confirme sa nouvelle position de force : il est désormais majoritaire dans neuf départements sur dix. Cette souche, supposée plus contagieuse, représente désormais les deux tiers des cas en France. Une proportion qui monte jusqu'à 81 % dans les Alpes-Maritimes, 85 % en Corse-du-Sud et dans l'Aube, et même 90 % en Guadeloupe.

Quant aux variants sud-africain - 20H/501Y.V2 (ZA) - et brésilien - 20J/501Y.V3 (BR) -, comptabilisés de manière non dissociée, ils sont

