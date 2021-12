Covid-19 : les supermarchés veulent pouvoir vendre des autotests

La grande distribution réclame le droit de vendre des autotests, particulièrement plébiscités en cette période de fêtes et de cinquième vague de Covid-19.

"À quand les autotests pour tous dans les hypermarchés ?", s'est interrogé Michel-Édouard Leclerc sur son site le 22 décembre. "Nous n'avons pas le droit" d'en vendre, alors que les enseignes de distribution le font dans plusieurs pays européens tels que l'Allemagne , la Suisse ou encore la Belgique, et que "ça se passe très bien", a insisté le PDG du groupe Leclerc jeudi 23 décembre sur franceinfo .

Les autotests sont considérés en France comme des "dispositifs médicaux de diagnostic in vitro" et ne peuvent être vendus qu'en pharmacies , en vertu de l'article L.4211-1 du code de la Santé publique, rappelle LCI.

"On en a en stock mais on n'a pas le droit d'en vendre" , a-t-il déploré, pointant du doigt "des réglementations qui datent d'une autre époque" et dénonçant "un pays corporatiste". Son groupe en a "quelques centaines de milliers en stock" en raison de son partenariat avec le groupe allemand Rewe, assurait-il début décembre sur BFMTV.

Une manne non négligeable alors que les pharmacies ont été dévalisées avec la cinquième vague et les fêtes de Noël.

"Laissez-nous vendre des autotests", a également réclamé dans les colonnes du Parisien vendredi matin Vincent Bronsard, président d’Intermarché et Netto. "Nous disposons avec Intermarché et Netto de 2.160 points de vente en France, soit un tous les 17 kilomètres. Avec nos concurrents de la grande distribution, ce sont plus de 10.000 points de vente" , a-t-il plaidé. "Il est donc de notre responsabilité de pouvoir simplifier l’accès à ces autotests. Nous devons aider les Français, c’est aussi notre rôle de chef d’entreprise", a-t-il encore dit.

"Ce serait bien pour les Français, au même titre que les masques, qu'on puisse les vendre" , a,aussi estimé sur BFM Business de son côté Michel Biero, directeur exécutif achats et marketing de Lidl France. "Pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire donc je n'en ai pas commandés. Mais on peut en avoir assez rapidement s'il le faut", a-t-il assurant, expliquant qu'ils seraient vendus "à prix coûtant".

Vincent Bronsard comme Michel-Édouard Leclerc assurent qu'ils pourraient les vendre d eux euros l'unité , contre environ 5 euros en pharmacie.