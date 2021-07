Covid-19 : les soignants non-vaccinés au 15 septembre ne seront plus payés, annonce Olivier Véran

Si un personnel est pris en défaut de vaccination après le 15 septembre, il aura un mois et demi pour commencer son schéma vaccinal... Faute de quoi, il pourrait être licencié.

Olivier Véran à Paris, le 7 juillet 2021. ( POOL / BERTRAND GUAY )

La mesure concerne environ 1,5 million de personnes : les personnels soignants ont désormais l'obligation de se faire vacciner contre le covid-19, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Et ceux qui s'y refusent ne pourront plus travailler et ne seront plus payés à partir du 15 septembre, a annoncé lundi 12 juillet Olivier Véran.

"À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé", a déclaré Olivier Véran sur LCI , après l'annonce par le président Emmanuel Macron d'une obligation de vaccination pour cette catégorie de population, avec sanctions à la clé.

Des contrôles, comme pour l'hépatite

Les employeurs -agences régionales de santé, directions d'établissement, assurance maladie- "seront habilités à effectuer des contrôles comme ça existe déjà dans le droit commun pour d'autres maladies, notamment l'hépatite B", a détaillé le ministre.

Il a appelé les soignants à se faire vacciner "dès ce soir, dès demain" , même s'ils disposent encore d'un mois. "On parle d'un public d'environ 1,5 million de personnes, de professionnels de santé, du soin, dans les hôpitaux, les Ehpad, au domicile, des pompiers..."

Mardi matin, le ministre a apporté des précisions sur le processus de contrôle. "Des contrôles pourront être faits, si la personne n'est pas en conformité elle peut être mise en équivalent de congés sans solde, a expliqué Olivier Véran sur BFMTV . Un mois et demi après, si elle n'a toujours pas fait la démarche, ça peut enclencher un licenciement. "

Comme l'ont réclamé de nombreux experts et responsables politiques, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination deviendra obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile, ainsi que les pompiers ou les ambulanciers.

Au total, un peu plus de 4 millions de personnes sont concernées dont 1,5 million ne sont pas vaccinées , a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Les personnes concernées "auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner" et, après cette date, seront mis en œuvre "des contrôles et des sanctions", a prévenu Emmanuel Macron.