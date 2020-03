Covid-19 : les politiques africains pas vraiment épargnés

« À cause de cette pandémie Covid-19, plusieurs hommes politiques africains et leurs familles ne pourront plus se faire soigner en Europe ou en Amérique comme d'habitude. Il est nécessaire de construire des hôpitaux dans vos pays respectifs », résume Noël Karl sur Twitter. En effet, si le Premier ministre britannique Boris Johnson, testé positif avec de « légers symptômes », est le dernier nom sur la liste des personnalités contaminées par le nouveau coronavirus, en Afrique, depuis le début de la pandémie, plusieurs politiques sont touchés par le Covid-19. Parmi eux : le président du Botswana, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, mais aussi tout récemment le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Ils sont tous en quarantaine. Et que dire du Burkina Faso, où pas moins de sept ministres sont infectés et le pays a même enregistré le décès de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. « On dit que c'est la maladie des élites mondialisées. Ce sont les personnes qui voyagent ou qui sont en contact avec ces personnes qui sont les plus touchées. En tout cas, au début. Donc, en Afrique, c'est le cas des politiques », souligne le politologue ivoirien Jean Alabro, interrogé par l'Agence France-Presse.

