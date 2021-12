Covid-19 : les pharmacies pourront rester ouvertes le dimanche jusqu'à fin janvier

L'annonce a été faite par le ministre de la Santé Olivier Véran, ce jeudi 9 décembre.

(illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Les pharmaciens "qui le souhaitent" pourront ouvrir désormais tous les dimanches sur les mois de décembre et janvier pour vacciner contre le Covid-19, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "La France est un des pays au monde qui vaccine le plus en vaccination de rappelauquotidien, hier plus de 650.000Françaisont reçu une injection de rappel", a-t-il déclaré sur France 2 ajoutant qu'il faut "aller plus vite, plus fort, il y a urgence".

"Nous multiplions le nombre de centres quipeuventvacciner: les libéraux, les pharmaciens,lesmédecins,kinés,sages-femmes infirmiersquipeuventvaccinerenvillereçoiventcette semaine plus de 4 millions de doses devaccinsà ARNmessager", a-t-il dit. "Pour simplifier etamplifiercette campagne de rappel", Olivier Véran a indiqué signer un "arrêté"qui "vaautoriser et inciterles pharmaciens qui lepeuvent etle souhaitentàouvrirdésormaistous ledimanchessanslimitation sur les mois dedécembreet janvier".

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des personnes en soins critiques en France, au 8 décembre ( AFP / )

L'épidémie continue de flamber : la France a enregistré mercredi 8 décembre un nombre record de contaminations comptabilisées en 24 heures, 72.000 selon Olivier Véran. "Nous n'avions pas connu ça depuis le début de la pandémie", a-t-il souligné. Le précédent record, environ 70.000, datait de début novembre 2020.