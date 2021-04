Covid-19 : les médecins face à la peur du vaccin AstraZeneca

Des centaines de doses d'AstraZeneca inutilisées, en pleine course au vaccin contre le Covid-19... C'est la désagréable surprise qu'ont vécue plusieurs centres de vaccination dans le Nord pour le week-end de Pâques. À Gravelines, 600 doses n'ont pas trouvé preneur. À Calais, ce sont plus de 500 doses qui sont restées sur les bras des soignants. Elles ont finalement pu être proposées à de nouveaux volontaires mardi 6 avril, mais l'incident est révélateur d'un problème d'image pour le vaccin britannique, qui souffre d'un déficit de confiance grandissant.

« J'ai eu deux désistements sur AstraZeneca ce matin, ils préféraient attendre, regrette une pharmacienne de Clamart (Hauts-de-Seine). Heureusement, d'autres personnes ont pu prendre leur place. » Médecin généraliste à Frontignan (Hérault) et vice-président du syndicat MG France, le Dr Jean-Christophe Calmes est lui aussi confronté à des désistements. « Ça s'est clairement aggravé cette semaine », constate-t-il, soulignant que « le travail d'explication est de plus en plus difficile ». « J'ai eu beaucoup plus de questions qu'avant lors de ma dernière séance de vaccination samedi », reconnaît également le Dr Jean-Christophe Nogrette, médecin généraliste et secrétaire général adjoint de MG France. « Ils arrivent un peu inquiets en posant beaucoup de questions, mais ça s'arrange. »

Vaccin AstraZeneca et cas de thrombose rare, le lien se

