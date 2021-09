Covid-19 : les Français moins inquiets face à la pandémie, notamment les cadres et les seniors

Les plus de 65 ans sont la frange de la population chez qui l'inquiétude a le plus baissé, avec les cadres.

L'inquiétude des Français vis-à-vis de la propagation de l'épidémie de Covid-19 est au plus bas depuis le début de la crise. Elle reste toutefois majoritaire, malgré une forte baisse de 10 points, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié jeudi 2 septembre. Et au premier jour du retour en classe pour les élèves, les parents sont majoritairement apaisés, surtout en comparaison de la rentrée de septembre 2020.

D'après cette enquête, 57% (-10 points depuis le 20 août) des Français se disent inquiets de la propagation du Covid-19 en France et 43% (+11) ne sont pas inquiets. C'est le meilleur chiffre depuis le début de la pandémie, atteignant un niveau similaire à celui atteint après le 1er confinement en juin 2020, à 56%.

Toutes les catégories de population rassurées

Toutes les catégories de population sont concernées par ce recul de l'inquiétude, notamment les 65 ans et plus (59%, -20), les cadres (50%, -24), les professions intermédiaires (55%, -14), et chez les hommes (52%, -13 contre 60%, -8 chez les femmes).

Et alors que les élèves font leur rentrée, une majorité de parents (56%) ne sont pas inquiets à l'idée de laisser leurs enfants aller à la crèche ou à l'école . En septembre 2020, c'était 60% des parents qui se disaient inquiets.

Les personnes interrogées adhèrent à l'idée d'une vaccination obligatoire pour les soignants (78%), les policiers (75%), les enseignants (74%). Plus de deux Français sur trois (67%) sont même favorables à une vaccination obligatoire pour le grand public, adultes et adolescents.

Sondage réalisé les 31 août et 1er septembre par internet auprès d'un échantillon de 1.000 personnes selon la méthode des quotas.