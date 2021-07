Covid-19 : les cas contacts vaccinés plus contraints de s'isoler

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé mercredi sur TF1 que les personnes vaccinées n'auront plus à s'isoler si elles sont cas contact.

(Photo d'illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Face à la quatrième vague de Covid-19, notamment à cause du variant Delta, le gouvernement a adopté un projet de loi sanitaire, examiné cette semaine au Parlement, étendant le pass sanitaire, la vaccination obligatoire des soignants mais aussi l'isolement obligatoire des personnes dépistées positives . Un assouplissement sera néanmoins prévu pour les cas contacts vaccinés , révèle le ministère de la Santé au Parisien mercredi 21 juillet.

"Les règles pourront évoluer en matière de cas contact" pour les personnes totalement vaccinées, indiquait mardi matin sur RTL le ministre de la Santé, qui précisait se donner quelques jours pour "voir si la dynamique change un peu la donne", en référence à la circulation du variant Delta.

Actuellement, tous les cas contacts doivent observer un isolement minimal de sept jours, y compris après un premier test négatif, rappelle l'Assurance maladie. Mais les cas contact complètement vaccinés contre le Covid-19 ne seront pas soumis à la recommandation de s'isoler si leur test est négatif , explique mercredi au Parisien le ministère de la Santé.

Une information confirmée par la suite par le Premier ministre Jean Castex au JT de 13h de TF1. "Les analyses faites sur ses personnes montrent qu'elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie" , a expliqué le chef du gouvernement. Ainsi, les personnes vaccinées n'auront plus à s'isoler si elles sont cas contact , a-t-il indiqué, précisant que la mesure serait annoncée dans l'après-midi.

Le projet de loi prévoit que les personnes positifs au Covid-19 doivent se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d'hébergement qu'elles auront déterminé. Elles ne pourront sortir qu'entre 10H00 et 12H00 ainsi qu'en cas d'urgence. Ces heures de sortie seront aménageables en cas de justification de contraintes familiales ou personnelles. Des contrôles seront possibles dans le lieu concerné sauf la nuit de 23H00 à 8H00, et pendant la période d'autorisation de sortie entre 10H00 et 12H00.

Les personnes qui ne respectent pas l'isolement seront passibles d'une contravention de quatrième classe, jusqu'à 750 euros.