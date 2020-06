Covid-19 : les avions se parquent pour dormir

Partout dans le monde, les compagnies aériennes ont coupé des lignes, réduit des fréquences et cloué l'essentiel de leur flotte au sol. Question : lorsque les aéroports qui servent de base aux compagnies sont saturés, où se retrouvent donc les avions qui ne volent plus ? Aux États-Unis, les compagnies se tournent vers les déserts de Californie (Mojave), de l'Arizona (Pinal Airport), du Nouveau-Mexique (Rosswell Air Center)... En Australie, les avions se concentrent, dans le centre, à Alice Springs. En Europe, la principale adresse demeure Tarmac Aerosave, qui possède trois sites : Terruel en Espagne, avec une capacité de 135 avions, Toulouse-Francazal (30) et Tarbes (85), qui abrite le siège de la société créée en 2007 par trois solides actionnaires (Airbus, Safran, Suez). Depuis la crise provoquée par le corona, c'est un peu la folie, les demandes affluent du monde entier.

En quelques semaines, une centaine d'avions vont ainsi se loger sur les parkings de Tarmac. Fin 2019, ils étaient 150, aujourd'hui 200 et dans un mois, ce sera 250. Pour parvenir à ce chiffre, Lecer et ses équipes ont obtenu 25 % de surface en plus auprès des concessionnaires des trois sites. Sur cette « flotte », la moitié est composée de court-moyen courriers, type A320, et l'autre de long courriers type A330 avec, notamment, plusieurs jumbos A380 qui prennent beaucoup de place...

