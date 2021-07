Covid-19 : le vaccin de Sanofi pourrait être la clef pour convaincre les réfractaires, estime Agnès Pannier-Runacher

Le vaccin devrait être disponible d'ici décembre.

( AFP / JOEL SAGET )

Le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, l'a annoncé ce lundi 5 juillet sur France Inter : leur vaccin contre le Covid-19 devrait être disponible d'ici le mois de décembre. "On a attaqué nos études de phase 3", a-t-il précisé. Une nouvelle dont s'est réjouie la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher qui a souligné sur franceinfo que les résultats de phase 2 étaient "excellents en terme de protection".

Alors que Sanofi "travaille d'ores et déjà sur des rappels" qui ont "d'excellents résultats, peut-être plus prometteurs que les rappels de vaccins ARN messager", Pfizer et Moderna, le vaccin Sanofi, basé sur la technologie "éprouvée" des protéines recombinantes, " pourrait être la troisième prise en France, le rappel pour la population qui aurait été vaccinée en ce momen t", a jugé Agnès Pannier-Runacher. "Ces personnes pourraient avoir le choix entre différents vaccins", a insisté la ministre.

En outre, "il n'est pas impossible" que ce vaccin soit la clef pour convaincre les réfractaires à la vaccination . "On a une adhésion au vaccin français qui est tout à fait importante, il y a un effet psychologique. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est une réalité", a assurée Agnès Pannier-Runacher avant d'affirmer que "si ce vaccin peut contribuer à faire vacciner les Français, c'est tant mieux."

"Surtout, ça va être un vaccin qui va contribuer à faire vacciner la planète puisqu'il a un mode logistique assez simple", a pointé la ministre. "Il se conserve au réfrigérateur, il est moins cher qu'un vaccin ARN messager", relève-t-elle. "Autant d'atouts qui peuvent être très utiles dans la campagne vaccinale mondiale", a-t-elle conclu.