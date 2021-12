Covid-19 : le "quoi qu’il en coûte" réactivé pour la Culture, assure Roselyne Bachelot

Alors que l'industrie culturelle souffre particulièrement de la cinquième vague du Covid-19, la ministre de la Culture a annoncé vendredi matin sur BFMTV le renforcement des aides pour le secteur.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, le 10 novembre 2021, à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que la cinquième vague de Covid-19 déferle sur la France, "la situation se tend dans la culture" , déplore Roselyne Bachelot. "Il y a des secteurs particulièrement touchés : la musique, le deuxième semestre marquera une baisse de chiffre d'affaires de 60% et les cabarets où on note des annulations de groupe et le fait que les troupes d'artistes sont touchés et sont contraints d'annuler", a énuméré la ministre de la Culture vendredi 10 décembre sur BFMTV.

Dans ce contexte, Roselyne Bachelot a décidé, avec le ministère de l'Économie, que la mesure 'coûts fixes', qui prend en charge les coûts fixes des entreprises qui perdent 80% de leur chiffre d'affaires, concernerait désormais les entreprises qui perdent 65% de leur chiffre d'affaires. "Ce qui devrait permettre de prendre en compte les difficultés du secteurs", espère-t-elle.

Cela signifie que "le quoi qu’il en coûte sera réactivé pour la culture", annonce Roselyne Bachelot. "J'ai des crédits qui permettent par exemple d'affronter les difficultés du cinéma ou du théâtre mais il faut adapter de façon continue ces aides et je me bat pour ça", souligne la ministre.

Pour lutter contre la circulation du virus, "c’est pass sanitaire et masque obligatoire dans les cinémas et les théâtres". Mais pour l’instant, "il n’est pas question de réinstaurer les jauges" , assure la ministre la Culture. "J'ai même obtenu que la jauge à 75%, dans les concerts debout, soit abolie si on respecte les consignes de sécurité", insiste-t-elle.

"On maîtrise l’épidémie avec notre politique de vaccination. Ce n’est pas suffisant mais c’est déjà bonne protection (…) L’objectif est de pouvoir aller au théâtre en fin d’année", martèle-t-elle.