Covid-19 : le Pr Alain Fischer plaide pour le retour du masque dans les transports

Depuis une dizaine de jour, la circulation du virus s'accélère en France, avec un rythme de contaminations désormais au-delà de 44.000 cas.

( AFP / JEFF PACHOUD )

"C'est probablement raisonnable". Dans un contexte de reprise épidémique, l'immunologue Alain Fischer a évoqué mercredi 22 juin le retour de l'obligation de porter le masque dans les transports en commun.

"Je pense que dans les transports collectifs, c'est probablement raisonnable" , a-t-il expliqué sur France 2 .

"Certainement pour les personnes fragiles, et probablement pour l'ensemble de la population, parce que c'est une mesure de protection collective et en faisant le petit effort de porter le masque on contribue à protéger les personnes fragiles", a expliqué le professeur.

"Le pire est derrière nous"

Depuis une dizaine de jour, la circulation du virus s'accélère en France , avec un rythme de contaminations désormais au-delà de 44.000 cas (en moyenne sur sept jours).

"Dans le contexte d'une progression de la circulation du SARS-CoV-2 et d'une moindre adoption systématique des mesures de prévention, l'application des gestes barrières est essentielle pour limiter la diffusion de l'épidémie et protéger les populations les plus vulnérables", rappelait récemment Santé publique France.

"Le pire est derrière nous", a toutefois assuré mardi l'infectiologue Benjamin Rossi sur BFMTV . Maintenant que tout le monde a eu le Covid-19 une fois ou a été immunisé par la vaccination, on ne connaîtra plus ce qu'on a connu au départ."

"C'est vraiment léger, on n'a plus les symptômes qu'on avait il y a quelques mois. Aujourd'hui, ça reste un coronavirus pur", a confirmé le pharmacien Bruno Fellous, sur BFMTV .