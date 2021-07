Covid-19 : la Russie n'envisage pas d'homologuer des vaccins étrangers

Moscou cherche à exporter son vaccin Spoutnik V partout dans le monde, mais n'as pour le moment pas l'intention d'autoriser les vaccins mis au point à l'étranger.

(illustration) ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

La Russie n'a pas l'intention d'homologuer des vaccins étrangers contre le covid-19, alors même que le pays est confronté à une vague épidémique et que la campagne vaccinale est poussive notamment à cause de la méfiance de la population envers les produits russes.

"Nous avons nos vaccins, nous en avons quatre , cela n'offre-t-il pas la possibilité de choisir ?", a déclaré aux journalistes Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. Selon lui, la question de permettre aux Russes d'utiliser des vaccins étrangers "n'est pas évoquée pour l'heure".

La Russie a homologué quatre vaccins, tous fabriqués dans le pays, dont le Spoutnik V. Moscou cherche à exporter ce dernier partout dans le monde. L'Agence européenne des médicaments (AEM) étudie actuellement une demande pour que le Spoutnik V soit homologué dans l'Union européenne.

Jeudi, Dmitri Peskov a indiqué que la reconnaissance mutuelle des vaccins entre l'UE et Moscou est "à l'ordre du jour" mais que les négociations n'ont toujours pas commencé. "Pour l'instant, il n'y a pas de résultats concrets, mais naturellement il faut en discuter", a-t-il ajouté.

Entre 146.000 et 290.000 morts

La Russie est actuellement en prise avec une troisième vague meurtrière de Covid-19, portée par le variant Delta et une campagne de vaccination laborieuse.

Le pays a battu jeudi un nouveau record de décès quotidiens avec 791 morts, le dixième enregistré en l'espace de 17 jours. Depuis le début de la pandémie, plus de 5,8 millions de personnes ont été contaminées en Russie et plus de 146.000 sont mortes , selon les chiffres officiels.

L'agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid-19, comptabilisait toutefois 290.000 morts fin mai. Selon le site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques officielles, 30,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose d'un des vaccins russes homologués, soit près de 21% de la population.