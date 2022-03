Covid-19 : la majorité des Français garde le masque malgré la fin de l'obligation, selon un sondage

( AFP / JOEL SAGET )

Selon un sondage, 53% des Français sont d'accord avec la levée du port du masque obligatoire intervenue le 14 mars, ils sont pourtant 68% à continuer de le porter au travail.

Oui à la fin de l'obligation... et toujours oui au port du masque. Une majorité des Français approuve la fin de l'obligation du port du masque, ils sont néanmoins nombreux à continuer à le porter au travail ou dans les magasins, selon un sondage YouGov pour le HuffPost* publié mardi 22 mars.

Selon cette enquête pour le média en ligne, 53% des personnes interrogées sont d'accord avec la levée du port du masque obligatoire intervenue le 14 mars (sauf dans les transports et les établissements de santé).

Ils approuvent la levée de cette obligation dans les écoles (66%) et dans les entreprises (57%), mais pas dans les magasins (46% pour et 53% contre).

Pourtant, ils sont 68% a dire qu'ils continuent de porter le masque au travail, dont 36% tout le temps, parmi les seuls actifs en poste, soit un échantillon d'un peu plus de 500 personnes.

Chez l'ensemble des sondés, ils sont aussi 75% à rapporter continuer à le porter dans les magasins.

Cinquième vague

En France comme ailleurs en Europe, la cinquième vague de Covid-19 n'en finit pas : ce qui préoccupe désormais ce sont les hospitalisations, qui ne baissent plus, relançant les critiques sur une levée prématurée des mesures par le gouvernement.

Depuis plusieurs semaines, le nombre moyen de cas positifs au Covid, calculé sur une semaine, continue de progresser : la moyenne quotidienne s'établissait dimanche à 89.002 contre 65.251 une semaine plus tôt. Plus inquiétant, "depuis deux jours, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus", a relevé lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Les entrées à l'hôpital augmentent à nouveau depuis huit jours et les arrivées en réanimation sont à peu près stables, tout comme le nombre de décès. Ce qui veut dire que ça ne baisse plus", a résumé l'épidémiologiste Catherine Hill.

Ce rebond, visible au niveau européen, s'explique entre autres par l a désormais prédominance du sous-variant d'Omicron BA.2, environ 30% plus contagieux que son prédécesseur, le BA.1. Dans d'autres pays avec deux semaines d'avance sur la France, comme l'Angleterre, on observe ainsi une croissance très rapide de l'épidémie, liée sans doute à la contagiosité accrue de ce variant.

* L'enquête a été menée en ligne du 18 au 21 mars auprès d'un échantillon de 1.042 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.