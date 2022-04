Covid-19 : l'Italie met fin au pass sanitaire et au masque au bureau

Si les Italiens pourront se passer de masque au bureau ou dans les restaurants, ils devront le garder dans les transports et au spectacle.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

L'Italie va mettre fin au pass sanitaire et à l'obligation de porter le masque dans de nombreux endroits le 1er mai.

Le ministre de la Santé italien Roberto Speranza a signé jeudi soir un décret levant l'obligation du port du masque dans les discothèques, les bars et restaurants ou les supermarchés , ainsi que sur la plupart des lieux de travail où il restera en revanche "fortement recommandé".

Il sera en revanche impératif jusqu'au 15 juin dans les transports collectifs, ainsi que pour tous les types de spectacle - cinéma, théâtre, musique - de même que pour les activités sportives en intérieur. Il sera également obligatoire pour les employés ou visiteurs des structures sanitaires ou des résidences pour personnes âgées, et à l'école jusqu'aux vacances d'été.

Pass sanitaire pour le personnel soignant

Le pass sanitaire, que ce soit un test négatif ou un certificat de vaccination, ne sera plus non plus obligatoire à partir du 1er mai dans l'immense majorité des cas. L'obligation de vaccination ne restera en vigueur que pour le personnel sanitaire et ce jusqu'au 31 décembre.

L'Italie, qui a levé l'obligation du port du masque en plein air à la mi-février, a payé un lourd tribut au Covid-19 avec plus de 163.000 morts depuis le début de la pandémie. La péninsule est en même temps l'un des rares grands pays de l'UE à ne pas avoir complètement levé toutes les restrictions.