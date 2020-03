Covid-19 : l'infodémie, cette pandémie d'infox qui menace les populations

L'épidémie de Covid-19 s'accompagne sur les réseaux sociaux d'une épidémie d'information. Celle-ci est telle que l'OMS emploie le néologisme d'infodémie pour la qualifier. Une partie non négligeable de ce flux continu est constituée d'infox : des informations dont l'origine n'est pas explicite, qui ne sont pas validées par une institution et qui sont diffusées le plus souvent par les réseaux et médias sociaux, blogs et sites d'information en ligne, sous forme de courte vidéo ou d'image parfois assortie de texte.Dans les pays africains comme ailleurs, les dispositifs de réponse à la pandémie tentent d'identifier les fake news pour les réfuter et apporter aux populations une information juste. Mais pour y répondre efficacement, il faut comprendre le contexte, le sens et la portée de ces infox. C'est un des objectifs du projet de recherche Coraf (Coronavirus-Afrique), du Réseau ouest-africain anthropologie des épidémies émergentes en lien avec le réseau Sonar-Global, actuellement en phase exploratoire au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun et en Guinée.Lire aussi Coronavirus : pourquoi l'Afrique doit se préparer au pireQu'avons-nous appris jusqu'ici des fausses nouvelles qui circulent dans ces pays ?Il faut avant tout souligner que les infox sont rarement tout à fait justes ou tout à fait fausses ; à propos de santé, elles correspondent parfois à des tentatives de désinformation intentionnelles. Il peut s'agir...