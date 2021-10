Covid-19 : "L'heure de lever les contraintes n'est pas venue", estime Gabriel Attal

Il n'y aura "vraisemblablement pas d'allègement du pass sanitaire avant le 15 novembre", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le 22 septembre 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Si la situation épidémique s'améliore globalement dans le pays, "l'heure de lever les contraintes n'est pas venue", a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal jeudi 7 octobre à la sortie du Conseil de défense sanitaire. "Nous savons que l'hiver et le froid arrivent, notre vigilance doit rester totale", a-t-il poursuivi.

"Sans nous inquiéter outre mesure à ce stade, dans une trentaine de départements, l'épidémie ne recule plus et la situation interpelle dans plusieurs départements des Pays de la Loire et dans l'Aude", a ajouté Gabriel Attal.

Le pass sanitaire devrait donc rester pour quelque temps encore dans la vie des Français. "Concernant le pass sanitaire, nous suivons les recommandations du conseil scientifique qui parle de prudence à l'amorce de la période hivernale", a indiqué le porte-parole du gouvernement avant d'ajouter qu'il n'y aura "vraisemblablement pas d'allègement du pass sanitaire avant le 15 novembre".

"Si une adaptation du pass sanitaire doit avoir lieu, ce sera certainement par secteur", a-t-il encore indiqué.