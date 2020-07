Covid-19 : Jérôme Salomon appelle à "se préparer à une reprise de l'épidémie"

Jérôme Salomon lance un appel à la prudence. (illustration) © LUDOVIC MARIN / AFP

Le discours reste peu ou prou le même. Le 20 mai dernier, Geneviève Chêne, directrice générale de Santé publique France (SPF), signalait qu'aucune reprise de l'épidémie n'avait été signalée, mais lançait un appel à la prudence. Un mois et demi plus tard, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, se livre à une nouvelle mise en garde dans les colonnes du quotidien Le Figaro. Le médecin détaille aussi comme les autorités sanitaires françaises tentent de juguler l'épidémie alors qu'environ 500 personnes sont testées positives chaque jour.

En effet, si 29 933 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie, c'est bien le spectre d'une seconde vague qui inquiète désormais la population mais aussi les autorités. Le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a déjà mis en garde contre le "grand laxisme" français. Or, pour Jérôme Salomon, la prudence est pourtant la clé pour freiner un retour de l'épidémie. "Ce sont essentiellement nos comportements qui conditionnent la reprise épidémique : si nous voulons éviter cela, il faut que chacune et chacun continue de respecter les mesures barrières, les mesures d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque, surtout en situation de promiscuité et dans un espace clos". Toutefois, il souligne qu'il est désormais nécessaire de "se préparer à une reprise de

