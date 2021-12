Covid-19 : "Il faudrait une situation catastrophique" pour fermer les écoles, selon Jean Castex

"Nous avons fait le choix, toujours, (...) de laisser au maximum les écoles ouvertes avec des protocoles sanitaires", a rappelé le Premier ministre.

Le gouvernement ne prolongera pas les vacances de Noël, à moins que la situation sanitaire ne soit "catastrophique", a avancé mardi 14 décembre le Premier ministre, Jean Castex. La France est touchée par la 5e vague de la pandémie de covid-19, portée par le variant Delta, alors que la progression du variant Omicron inquiète le monde entier.

"Il faudrait que la situation sanitaire soit catastrophique pour ne pas rouvrir les écoles (à la rentrée de janvier, ndlr). Si on continue les gestes barrières, non, nous ne devrions pas à prendre ce type de mesures ", a-t-il assuré sur France Bleu.

"Nous avons fait le choix, toujours avec le président de la République, avec le ministre de l'Éducation, de laisser au maximum les écoles ouvertes avec des protocoles sanitaires, en multipliant évidemment les précautions", a rappelé le chef du gouvernement.

"Ce n'est pas nos intentions", a-t-il insisté, soulignant que "le taux de reproduction (du virus) commence à décélérer".

Jean Castex a toutefois prévenu qu'il fallait "se préparer" au déploiement d'Omicron en France.

"La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement encore quand ce variant va se déployer, mais l'expérience nous conduit à dire qu'il faut s'y préparer car finalement les variants finissent toujours pas s'imposer", a développé le chef du gouvernement.

"Même si la circulation (d'Omicron) aujourd'hui en France demeure faible, notre devoir c'est d'anticiper sur la base de ce qu'on sait", a plaidé Jean Castex : "Les Anglais disent qu'il est beaucoup plus contagieux que Delta , qui lui même était plus contagieux que ses prédécesseurs, mais qu'il n'entraîne pas nécessairement des formes plus graves et qu'il ne résiste pas à la troisième injection".

A Marseille depuis lundi matin, dans le cadre du suivi de la mise en place du plan "Marseille en grand" annoncé par le président Macron le 2 septembre, Jean Castex a rencontré lundi l'ensemble des élus locaux, dont le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, et la présidente LR de la métropole et du département, Martine Vassal.