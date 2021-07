Covid-19 : Gabriel Attal craint une "fracture" entre vaccinés et non-vaccinés

A l'instar de ses voisins, la route vers l'immunité collective face au Covid-19 se heurte notamment au plafond de verre des personnes non-vaccinées.

Gabriel Attal, le 23 juin, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Ca peut poser des difficultés". Gabriel Attal s'est inquiété d'une possible "fracture" à venir entre population vaccinée et non-vaccinée contre le Covid-19, alors que les autorités sanitaires mettent en garde face à une quatrième vague anticipée pour la rentrée. Le porte-parole du gouvernement estime qu'une éventuelle reprise épidémique pourrait mettre à mal la "cohésion des Français", entre ceux ayant reçu la vaccination contre le virus, et ceux la refusant. Au 30 juin, 38% des Français n'ont toujours pas reçu de dose de vaccin contre le Covid-19.

Objectif 40 millions de vaccinés à la fin août

"Je crains une forme de fracture entre ceux qui auront été vaccinés et ceux qui n'auront pas voulu se faire vacciner. Dans les pays où il y a une reprise épidémique forte, majoritairement, les personnes qui sont contaminées sont des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Si des Français qui ont fait le choix de se faire vacciner devaient avoir une perspective de nouvelles restrictions parce que l'épidémie repart notamment chez des personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner, c'est vrai qu'en terme de cohésion des Français, ça peut poser des difficultés", a commenté Gabriel Attal, à l'antenne de LCI , jeudi 1er juillet.

Le porte-parole du gouvernement a néanmoins répété que l'exécutif vise le cap des 40 millions de vaccinés fin août. "C'est toujours notre objectif", a t-il insisté.

Dans le milieu des soignants, le gouvernement a fixé un objectif "d'au moins 80%" des personnels des Ehpad et des hôpitaux vaccinés contre le Covid "d'ici septembre", faute de quoi serait ouverte "la voie d'une d'obligation". Relevant que "seuls 55% des professionnels ont reçu au moins une dose" dans les Ehpad et unités de soins de longue durée (USLD), les ministres de la Santé Olivier Véran et de l'Autonomie Brigitte Bourguignon ont jugé que ce ratio était "insuffisant", dans un courrier adressé aux directeurs d'hôpitaux et de maisons de retraite, daté de lundi.