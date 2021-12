Covid-19 : face à la 5e vague, le télétravail redevient obligatoire au moins 3 jours par semaine, "quand c'est possible"

Le gouvernement a dû se résoudre à rendre le télétravail obligatoire pour "éviter la désorganisation de notre économie".

Jean Castex à Paris, le 27 décembre 2021. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Dès le 3 janvier, le recours au télétravail "sera rendu obligatoire pour tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible", a annoncé lundi Jean Castex. Le Premier ministre a annoncé lors d'une conférence de presse une série de mesures pour faire face à la 5e vague de Covid-19.

"Le recours au télétravail sera obligatoire, je dis bien obligatoire , dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible", a insisté le Premier ministre au cours d'une conférence de presse à Matignon.

Une concertation entre la ministre du Travail Élisabeth Borne et les partenaires sociaux doit avoir lieu mardi, a-t-il ajouté. Ce recours au télétravail obligatoire est prévu pour durer "trois semaines".

Les fonctionnaires aussi

La mesure s'appliquera aussi à la fonction publique, a précisé dans la soirée Amélie de Montchalin : "À partir du 3 janvier, pour 3 semaines, nous rendons obligatoire le télétravail dans la #fonctionpublique 3 jours par semaine. J'invite par ailleurs les agents publics à télétravailler 4 jours par semaine s'ils le peuvent. Montrons à nouveau l'exemple, j'y serai très vigilante !", a tweeté la ministre de la Fonction publique.

Face au variant Delta, le Premier ministre avait appelé début décembre à l'extension du télétravail "jusqu'à trois jours" par semaine dans la fonction publique d'État et deux à trois jours dans les entreprises où c'était possible, mais il s'agissait alors d'une "cible", selon les mots de la ministre du Travail.

Élizabeth Borne avait alors expliqué privilégier le dialogue social au sein des entreprises pour atteindre cet objectif et "qu'on n'ait pas besoin de revenir à des obligations". L'arrivée du variant Omicron a conduit le gouvernement à s'y résoudre, le Premier ministre insistant lundi sur la nécessité d'"éviter la désorganisation de notre économie".