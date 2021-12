Covid-19 en primaire : il faudra présenter deux tests négatifs pour revenir en classe après un cas positif, annonce Jean-Michel Blanquer

Pour revenir à l'école, il ne faudra pas seulement avoir présenté une fois un test, mais au moins deux à plusieurs jours d'intervalle", a indiqué le ministre.

Jean-Michel Blanquer à Paris, le 15 décembre 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au lendemain de la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a précisé mardi 28 décembre les adaptations au protocole sanitaire appliqué dans les écoles primaires à la rentrée. Les écoliers devront notamment présenter deux tests négatifs à plusieurs jours d'intervalle pour pouvoir rester en classe.

La rentrée des classes aura lieu comme prévu le 3 janvier mais le dépistage du Covid-19 sera élargi dans les établissements scolaires, a indiqué lundi Jean Castex, maintenant la ligne gouvernementale de ne fermer les établissements qu'en "dernier recours".

"Le protocole fonctionne"

Le protocole actuel, décidé fin novembre, ne prévoit plus la fermeture d'une classe dès le premier cas détecté. A l'école primaire, quand il y a un cas positif, les enfants ne reviennent à l'école qu'en présentant un test négatif.

"Ce nouveau protocole fonctionne, a estimé Jean-Michel Blanquer sur France Inter. Aujourd'hui, on en fait faire un, et probablement nous allons aller vers deux ou trois tests, et c'est la précision de cela qui va se faire en dialogue avec le Conseil scientifique. Pour revenir à l'école, il ne faudra pas seulement avoir présenté une fois un test, mais au moins deux à plusieurs jours d'intervalle".

"Cet intervalle, nous sommes en train de le travailler, encore une fois, en dialogue avec les autorités scientifiques", a-t-il précisé.

Entre les deux tests, la classe ne sera pas fermée, a précisé à franceinfo le cabinet du ministre.