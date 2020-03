Covid-19 : confiner l'Afrique, mission impossible

Confiner plus de 20 millions d'habitants, tel est l'objectif des autorités nigérianes pour les deux prochaines semaines. Dimanche soir, le président Muhammadu Buhari a en effet déclaré le confinement total d'Abuja, la capitale fédérale, et de Lagos, la plus grande ville du pays. « Tous les habitants de ces États doivent rester à la maison. Les voyages dans d'autres États doivent être annulés. Tous les magasins dans ces deux villes doivent être fermés », a ordonné le président. Si « les commerces alimentaires, les stations d'essence, les compagnies de distribution d'électricité et les compagnies de sécurité » sont exemptés, leur « accès sera très restreint et surveillé », a-t-il prévenu. « Nous savons que ces mesures vont causer beaucoup de difficultés [...], mais c'est une question de vie ou de mort. » Dimanche soir, le nombre de cas confirmés au Covid-19 s'élevait à 97. Mais ce nombre pourrait « exploser » avec les tests de dépistage programmés cette semaine, avait fait savoir le ministre de l'Information, Lai Mohammed, jeudi.

Lire aussi : Coronavirus et cours du pétrole mettent le Nigeria sous pression

La réalité de l'informel...

La menace d'une propagation du coronavirus est bien réelle au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Mais le confinement de la population, réponse privilégiée dans de nombreux pays du monde, est-il adapté à l'Afrique ? Car, sur le

... Lire la suite sur LePoint.fr