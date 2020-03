Covid-19 : comment l'Afrique prépare la riposte économique

Vers un gel du remboursement des dettes des pays africains ? « L'Afrique, à l'image du monde, est gravement atteinte par la pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie », a alerté le président du Sénégal, Macky Sall, sur Twitter. Le chef d'État sénégalais a demandé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de l'Afrique d'accompagner la résilience du continent en annulant sa dette. Un appel qui trouve un écho favorable à la Cnuced, qui se dit « complètement d'accord ».

Plus largement, l'agence onusienne souscrit aux mesures d'allégement de la dette car elle observait déjà bien avant le début de la crise du Covid-19 une aggravation de la situation d'endettement dans plusieurs pays africains et donc un alourdissement de la charge des services de la dette. En Afrique subsaharienne, le poids de la dette a plus que triplé, passant de 30 à 95 % du PIB. Or, pour l'agence onusienne, ces ressources, qui sont dédiées notamment au paiement d'intérêts de la dette, « sont plus précieuses et encore plus importantes pour les budgets nationaux ». Surtout que tous les pays devront faire face d'une part à l'augmentation des dépenses de santé et d'autre part aux besoins de simulation fiscale de leur économie, vu la décélération de l'activité économique internationale. Dans le même temps, la Banque mondiale et le FMI ont demandé aux pays du G20 d'alléger la dette des pays les plus pauvres. Les deux organisations...