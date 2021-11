Covid-19 : "Aucun confinement n'est prévu", assure Gabriel Attal

Le gouvernement compte sur la couverture vaccinale et sur le pass sanitaire pour traverser l'hiver.

Gabriel Attal à Paris, le 10 novembre 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le rebond épidémique en France inquiète le gouvernement, qui ne prévoit toutefois pas de reconfiner la population, a assuré mardi 16 novembre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"On a une incidence, un nombre de cas, qui a augmenté très fortement encore la dernière semaine, quasiment +50%, a souligné le porte-parole sur France Inter .

Vaccination et pass sanitaire

Mais "on part de plus bas que nos voisins, on a une situation qui est moins dégradée que nos voisins", a-t-il expliqué. "Évidemment il y a une vigilance absolue, a-t-il expliqué sur France Inter. (...) On peut traverser l'hiver grâce à la couverture vaccinale qui est élevée et grâce au passe sanitaire qu'on a mis en place très tôt."

Toutefois, "il ne faut pas attendre que ça explose pour s'inquiéter" , a estimé Gariel Attal, soulignant que les hsopitalisations augmentaient.

"Par définition, on n'exclut rien par principe, en encore assuré le porte-parole. Mais aucun confinement n'est prévu aujourd'hui ni de près ni de loin."