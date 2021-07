Covid-19 : 37 départements au dessus du seuil d'alerte

Lundi 19 juillet, le nombre de départements dépassant le seuil d'alerte fixé à 50 contaminations pour 100.000 habitants sur sept jours était de 37, contre 12 la semaine précédente. L'explosion des contaminations concerne particulièrement les zones touristiques.

(Photo d'illustration) ( AFP / MARTIN BUREAU )

La situation sanitaire liée au Covid-19 continue de se dégrader en France. "La sonnette d'alarme est tirée. La France est repassée au-dessus du seuil d'alerte avec un taux d'incidence de plus de 50 sur 100.000 habitants , en augmentation de 80% sur une semaine, du jamais vu depuis le début de la crise", a alerté dimanche 18 juillet le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien .

Le taux d'incidence, autrement dit le nombre de contamination pour 100.000 habitants sur sept jours, est de 63 au niveau national . Un chiffre qui cache bien des disparités. Lundi 19 juillet,le nombre de départements dépassant le seuil d'alerte était de 37, contre 12 la semaine précédente, souligne BFMTV .

L'explosion des contaminations concerne particulièrement les zones touristiques , à savoir le littoral Ouest (sauf la Bretagne) Sud-Oues et Sud, la région parisienne et l'Outre-mer.

La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et Saint-Martin affichent des taux entre 65,3 pour la Guadeloupe et jusqu'au 483,6 pour la Martinique. Dans l'Hexagone, les Pyrénées-Orientales affichent un taux d'incidence préoccupant à 299,6, poussant les autorités à rétablir un couvre-feu à 23h au moins jusqu'au 2 août et le port du masque obligatoire en extérieur. La situation s'est aussi rapidement dégradée en Haute-Corse avec 249,1 cas positifs pour 100.000 habitants.

A Paris, le taux d'incidence se chiffre à 113,9. Avec respectivement 90,5 cas pour 100.000 habitants et 55,6 cas par habitants, le Calvados et le Bas-Rhin font également partie des 37 départements.

Santé Publique France a fait état dimanche soir de 12.532 cas détectés en 24 heures, soit le nombre le plus élevé pour un dimanche depuis la mi-mai. Le variant Delta, plus contagieux, est désormais responsable d'une très large majorité des contaminations. Les épidémiologistes espèrent que même si les contaminations repartent à la hausse, la "quatrième vague" du Covid-19 se fera moins sentir à l'hôpital grâce aux progrès de la vaccination.