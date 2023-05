Coventry City-Luton Town, le match d’une vie

Cinq ans seulement après s’être affrontés en quatrième division anglaise, Coventry City et Luton Town se retrouvent pour se disputer le dernier ticket pour la Premier League. Cette finale des play-off de Championship se déroulant à Wembley représente le match d’une vie pour tous les acteurs concernés.

13 mars 2018. Dans le cadre de la 36 e journée de League Two (D4 anglaise), Coventry City, huitième du championnat, reçoit le deuxième, Luton Town, à la Ricoh Arena. La rencontre se solde sur un 2-2 qui n’arrange personne dans la course à l’échelon supérieur. Seulement une demi-décennie plus tard, les deux formations se recroisent avec un enjeu colossal : la montée en Premier League. Après avoir respectivement disposé de Sunderland (3-2 score cumulé) et de Middlesbrough (1-0) lors des demi-finales, Luton Town et Coventry City sont à 90 minutes d’atteindre l’apothéose.

Deux ascensions aussi fulgurantes qu’inattendues

À Wembley, les deux équipes s’opposeront pour la onzième fois en moins de six ans. Ces dernières saisons, elles se sont souvent suivies. Après être monté ensemble en D3 à l’issue de l’exercice 2017-2018, Luton Town décroche le titre en League One dès la saison suivante, avant que Coventry City ne l’imite un an après en terminant premier du championnat. « On a parlé à plusieurs reprises ces dernières années du fait que Luton avait un an d’avance sur nous en matière de développement, explique l’ex-rempart de Coventry City Steve Ogrizovic pour la BBC. C’est ironique que nous les rencontrions à Wembley et que nous puissions les dépasser sur la ligne. » …

Par Alexandre Ross pour SOFOOT.com