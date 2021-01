Couvre-feu à 18 heures : le point sur les départements concernés

Alors que le Covid-19 circule très activement dans certains territoires, notamment dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Sud, dix départements pourraient voir leur couvre-feu avancé à 18 heures dès dimanche. La mesure a été confirmée pour le Bas-Rhin et devrait aussi concerner l'autre département alsacien du Haut-Rhin où la situation sanitaire est encore plus inquiétante, a-t-on appris vendredi 8 janvier auprès de la préfecture.

D'après La Provence, l'avancement du couvre-feu concernera aussi le département de Vaucluse. Le préfet « Bertrand Gaume en a informé oralement les élus dès hier soir » écrit le journal. Le département du Cher aurait aussi confirmé l'élargissement du couvre-feu, d'après L'Internaute. Malgré les protestations des élus locaux, les Bouches-du-Rhône devraient aussi observer un couvre-feu étendu. Cependant, vendredi 8 janvier au soir, les « concertations sont toujours en cours » dans ce département.

Par ailleurs une certaine confusion a régné en Haute-Savoie, autre département pressenti pour un couvre-feu anticipé. En effet, la préfecture a annoncé dans un premier temps dans un communiqué sur son site internet que le couvre-feu resterait fixé à 20 heures jusqu'au 20 janvier, avant de retirer l'information. Loïc Hervé, sénateur centriste de ce département, a d'ailleurs noté sur Twitter : « À ce stade, l'information publiée sur le site

