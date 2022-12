Coupures d'électricité : le gouvernement promet un hiver sans extinctions "si on continue à se mobiliser"

( AFP / DAMIEN MEYER )

Mercredi 7 décembre, Élisabeth Borne a annoncé une baisse encourageante de 8,3% sur la consommation énergétique. La Première ministre a affirmé qu'il sera possible de passer un hiver sans extinction, si les Français continuent à se mobiliser.

Invitée sur RTL dans la matinée du mercredi 7 décembre, la Première ministre Élisabeth Borne a assuré qu'un hiver sans coupure était possible. La mise en place d'Ecowatt "n'est pas un signal d'alarme", mais "un signal de mobilisation", a-t-elle déclaré.

"Je suis confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupures si on continue à tous se mobiliser", a-t-elle assuré.

La cheffe du gouvernement a encouragé les Français à "bien écouter les alertes qui peuvent être données", notamment via Ecowatt. "Si le signal passe au rouge, faisons tous un effort pour réduire encore davantage nos consommations", a-t-elle poursuivi.

Elisabeth Borne a invité les Français à adopter les écogestes comme "décaler le lancement de sa machine à laver" ou encore "débrancher ses appareils électriques".

Le gouvernement souhaite voir baisser de 10% la consommation énergétique

Le gouvernement souhaite voir sa consommation énergétique baisser de 10% : "C'est à notre portée" a déclaré la Première ministre, soulignant une réduction déjà effective de 8,3%.

La cheffe du gouvernement a assuré prendre en main sa mission d'anticipation : "Si on a une vague très froide, si on n'est pas suffisamment protégé, il peut y avoir des coupures, ma responsabilité est aussi d'anticiper et de m'assurer que tout est prêt", a-t-elle assuré.

Toutefois, Élisabeth Borne a mentionné sa première mobilisation, qui réside dans la production d'un maximum d'électricité, et dans l'incitation à la réduction pour chacun.

"Ma responsabilité, c'est de m'assurer qu'on produise un maximum d'électricité, que tout le monde se mobilise dans le cadre du plan sobriété pour réduire ses consommations", a-t-elle mentionné sur RTL.