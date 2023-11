information fournie par So Foot • 23/11/2023 à 11:04

Coupe du monde U17 : le Sénégal demande la disqualification de la France

Poulet yasseum.

À la suite de son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 aux tirs au but face à la France (0-0, 5-4 tab), le Sénégal a décidé de contre-attaquer ce mercredi soir. Dans une lettre adressée aux organisateurs du mondial, la Fédération sénégalaise de football réclame ni plus ni moins que la disqualification de la France du tournoi. La cause de toute cette histoire ? La présence de Yanis Ali Issoufou Abdoulkadre sur la feuille de match.…

CD pour SOFOOT.com