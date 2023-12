Coupe du monde au Qatar : un millier d’ouvriers réclame des primes impayées

Le Qatar ne respecterait pas ses employés ?

Le 20 novembre dernier, l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani a reçu une lettre de la part de 1 100 ouvriers étrangers qui réclament des primes non payées par leurs employeurs sur les chantiers de la Coupe du monde 2022. L’information est révélée ce mardi par Globo Esporte et entache encore un peu plus l’organisation du mondial qatari, déjà secouée par plusieurs scandales. La lettre envoyée à l’émir du Qatar indique par ailleurs que les travailleurs estiment être victimes de discrimination, puisque la centaine d’ouvriers qatariens avec qui ils travaillaient a bien reçu ses bonus. Ce n’est pas la première fois que cette demande de paiement est formulée, mais c’est la première fois qu’elle est aussi ferme et officielle. Un an après le début du mondial, les ouvriers ont en effet voulu frapper fort.…

CD pour SOFOOT.com