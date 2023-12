Coupe de France : un choc Lens-Monaco, l’OM et le PSG s’en sortent bien

Qui pour succéder à Toulouse ?

Le tirage au sort le plus long du monde a rendu son verdict ce lundi et nous offre entre autres un choc entre Lens et Monaco dès les 32es de finale. Seul vrai choc de Ligue 1 puisque les autres ont été plus chanceux : l’OM ira se faire les dents sur Thionville, qui a sorti Annecy au dernier tour, Lyon va tenter de battre l’ogre de Pontarlier, club de N3, quand le PSG ira à Revel, équipe de R1 en Haute-Garonne, pour donner du temps de jeu à Alexandre Letellier.…

AEC pour SOFOOT.com