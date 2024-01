Coupe de France : Le PSG a-t-il plus de chance au tirage que les autres ?

Randal KOLO MUANI of PSG during the French Cup match between Union Sportive Reveloise and Paris Saint-Germain at Stade Pierre Fabre on January 7, 2024 in Castres, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Le Paris Saint-Germain se déplace à Orléans ce samedi, deux semaines après avoir écarté Revel de la Coupe de France. Un nouveau duel contre un club évoluant au niveau amateur (National 1) qui laisse comme une impression de réussite au tirage. Mythe ou réalité ?

C’est une réalité qui n’est pas si évidente à première vue : le PSG n’a plus éliminé de club de Ligue 1 (ni de Ligue 2) en Coupe de France depuis bientôt trois ans. La dernière victoire du club de la capitale contre une formation de l’élite remonte à la finale de l’édition 2020-2021, remportée face à Monaco (2-0). Une éternité pour les Rouge et Bleu sous la mandature de QSI. La statistique traduit deux choses : d’abord que Kylian Mbappé et ses petits copains n’ont guère brillé dans la compétition lors des deux dernières saisons, mais également qu’ils ont affronté de nombreux clubs de divisions inférieures dans ce laps de temps.

Vannes, l’Entente Feignies-Aulnoye, Châteauroux, l’Entente Pays de Cassel et Revel, en attendant peut-être Orléans ce samedi. Voici la liste des clubs éliminés par les champions de France au cours des trois dernières saisons. Et quand vient l’heure de défier un cador, Nice vient s’imposer aux tirs au but au Parc des Princes ou Ruslan Malinovskyi fait chavirer le Vélodrome, mettant fin à l’aventure parisienne. Croiser le fer avec des équipes issues des différents championnats de National ou de Régional 1 fait bien sûr partie de la beauté de la Coupe de France, mais Paris en joue-t-il plus que les autres ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com