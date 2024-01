information fournie par So Foot • 03/01/2024 à 20:17

Coupe d’Italie : l’Atalanta bat Sassuolo et passe en quarts de finale

Sans clean-sheet , mais sans problème.

En huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, l’Atalanta a tranquillement éliminé Sassuolo à domicile. Une victoire plus que logique, les statistiques de la rencontre parlant d’elles-mêmes : presque 60% de possession de balle en faveur des locaux, 25 frappes tentées pour huit cadrées contre dix et quatre de l’autre côté. Et concernant l’homme du match, la question ne se pose même pas : il s’agit de Charles De Ketelaere.…

