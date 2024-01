Coupe d’Asie : le Qatar cartonne le Liban en ouverture

C’était plus difficile contre l’Équateur, bizarrement.

Le match d’ouverture de la Coupe d’Asie 2023 ne laissait guère augurer du suspense, entre le Qatar, tenant du titre, et la modeste sélection libanaise. Les Al-Annabi n’ont en effet eu aucun mal à se défaire de leurs homologues du pays du Cèdre (3-0), grâce à une performance majeure de leur duo d’attaque : Akram Afif (doublé) et Almoez Ali (but et passe décisive, doublé refusé par la VAR), le second n’étant plus qu’à quatre pions du record all-time d’Ali Daei dans la compétition.…

AL pour SOFOOT.com