information fournie par So Foot • 02/02/2024 à 15:17

Coupe d’Asie : la Jordanie accède aux demies pour la première fois de son histoire

C’était moins dantesque que contre l’Irak mais c’est passé pour la Jordanie.

Ce vendredi, le Tadjikistan et la Jordanie donnaient le coup d’envoi des quarts de finale de la Coupe d’Asie. Et, au terme d’un match équilibré, ce sont les Jordaniens qui se sont qualifiés pour le dernier carré (0-1). Le seul but de la rencontre n’a pourtant pas été inscrit par les protégés d’Houcine Ammouta. Il a été inscrit par le malheureux Vahdat Hanonov, contre son camp, sur un corner à la 66 e minute.…

LP pour SOFOOT.com